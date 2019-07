Osram passe en mains américaines pour plus de 4 milliards d'euros

"Bain et Carlyle sont les bons partenaires pour Osram et arrivent au bon moment", indique le CEO Olaf Berlien dans un communiqué. Les deux repreneurs affirment en effet soutenir la stratégie de croissance d'Osram. "Bain et Carlyle nous apportent beaucoup d'expérience et ont une forte connaissance du monde industriel", poursuit Ingo Bank, CFO. "Ils vont nous aider à développer notre offre."