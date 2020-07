Passation de pouvoir forcée chez Ontex

Fin de mission ce jeudi pour le CEO d'Ontex, Charles Bouaziz. Un poste que l'homme a occupé plus de 7 ans et demi.

Sous la pression des actionnaires, le CEO du spécialiste de produits d’hygiène personnelle jetables Charles Bouaziz est remplacé par le COO Thierry Navarre. Avec effet immédiat.

Voilà donc tombée la décision du nouveau président du conseil d'administration d'Ontex , Hans Van Bylen. Le CEO, Charles Bouaziz, doit partir. Avec effet immédiat. Il sera remplacé à compter de ce jeudi et jusqu'à nouvel ordre par le COO du spécialiste de produits d’hygiène personnelle jetables, Thierry Navarre.

L'homme connaît bien la maison puisqu'il y est entré en 2009 déjà, en tant que directeur logistique, après avoir occupé préalablement des fonctions similaires chez AB InBev pendant quelques années. Depuis l'an passé, il est même actif en tant que "Chief Transformation Officer" de l'entreprise.

Un cabinet de chasseurs de tête – Russell Reynolds, selon nos informations – a été mandaté dans la foulée pour la suite des événements. La recherche d'un successeur au Français aux commandes depuis plus de 7 ans et demi devrait être menée en interne et en externe, entend-on.

"Je vais me concentrer sur le renforcement et l'amélioration de nos opérations afin de m'assurer que l'entreprise continue d'avancer." Thierry Navarre CEO ad interim d'Ontex

De son côté, Thierry Navarre annonce qu'il se concentrera désormais "sur le renforcement et l'amélioration" des activités, et ce, pour s'assurer "que l'entreprise continue d'avancer dans le sillage de la pandémie de Covid-19, comme nous l'avons fait depuis le début de la crise".

La raison aux actionnaires

Ce qui n'aura rien d'une mince affaire quand on sait que les critiques se faisaient de plus en plus pressantes à l'égard de l'entreprise, jugée sous-performante par rapport à la place bruxelloise. Avec deux points de non-retour à noter: fin février, le hedge fund ENA - deuxième actionnaire d'Ontex (15,1%) après GBL (19,98%) – frappait du poing sur la table; quand, la semaine dernière, un courrier incendiaire du gestionnaire d'actifs français CIAM (3,2%) faisait à nouveau trembler les murs.

En substance, le premier demandait des mesures "immédiates" en vue de restaurer la croissance et la rentabilité, et de créer de la valeur pour les actionnaires, quand le second appelait à un changement de gouvernance et du côté des performances financières.

Un appel qui a, semble-t-il, (enfin) été clairement entendu puisque, selon nos informations, la décision de remplacer Charles Bouaziz à la tête d'Ontex a été prise à l'unanimité – en ce compris, donc, par les deux représentants du holding des familles Frère-Desmarais au conseil d'administration, bien que GBL n'ait à ce stade pas encore commenté les critiques de ses coactionnaires sur la gestion du groupe.