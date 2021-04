Pepco entre en bourse à Varsovie et lorgne l'ouest européen

Désireux de faire entrer sa filiale européenne Pepco en bourse, le conglomérat sud-africain Steinhoff a porté son choix sur Varsovie plutôt que sur Londres. L'enseigne Pepco, spécialisée dans la vente de vêtements, de chaussures, d’articles ménagers et cosmétiques et de produits pour la décoration d'intérieur, devrait mettre sur le marché environ 15% de ses actions, détenues par Steinhoff et par d'autres actionnaires.

"La Pologne est notre marché domestique. C'est notre plus grand marché, le plus rentable et c'est là que l'entreprise est née", justifie Andy Bond, le CEO de Pepco.

Expansion

Inconnue chez nous, la chaîne Pepco est un gros acteur. Ses 3.200 magasins implantés dans 16 pays, essentiellement en Europe de l'Est et au Royaume Uni (via l'enseigne Poundland), proposent une offre de vêtements et de déco à bas tarifs. La chaîne est aussi présente en Irlande et en Espagne (via les magasins outlet Dealz) et a commencé à s'étendre en Italie.