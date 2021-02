Procédure Renault enclenchée chez Delvaux

Le célèbre maroquinier annonce un plan de transformation qui passera par une réduction de ses équipes en Belgique. Vingt-six emplois sont potentiellement menacés.

Pour exister aux yeux du monde, Delvaux s'est déployé aux quatre coins du globe ces dernières années, investissant l'Asie, puis, de fil en aiguille, les places qui comptent dans le monde du luxe que sont Paris, Londres, Milan, Rome ou encore New York.

Bien que coûteuse, la stratégie était nécessaire. Et faisait sens jusque-là. Mais la crise s'est invitée à la fête, qu'elle n'a pas manqué de gâcher en taillant dans les rentrées pour cause de fermetures de magasins et de limitation des voyages. Sans parler de l'appétit à consommer taillé au couteau, et des coûts galopants engendrés par certaines boutiques à l'arrêt, faute d'accord parfois avec les bailleurs.

-40 % Encore de 120 millions d'euros pré-Covid, le chiffre d'affaires a reculé de 40% en 2020.

Résultat, le célèbre maroquinier fait aujourd'hui face, comme tant d'autres, aux difficultés. Le chiffre d'affaires a chuté de 40% en un an. Ce qui demande de s'adapter. Un plan de transformation a donc été annoncé, a-t-on appris, qui pourrait déboucher sur la perte potentielle de quelque 26 emplois en Belgique, où se trouve le QG de l'entreprise et sont employés 155 personnes au total.

Chiffres clés Fondée en 1829.

Chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros pré-Covid.

45 boutiques de par le monde, dont Paris, Milan, Londres et New York.

624 collaborateurs dont 155 en Belgique.

Trois sites de production (Bruxelles, Bourg-Argental et Avoudrey).

En 2011, la famille Schwennicke a cédé la majorité du capital à First Heritage Brands, conservant une participation de 20%.

La procédure Renault enclenchée, la direction a rencontré ce jeudi les représentants du personnel pour leur faire part notamment de son intention d’organiser les activités logistiques et les tâches qui y sont associées à partir de ses sites de production français et non plus à partir de Bruxelles - ce qui amènera à la suppression du service concerné dans la capitale. Après tout, la décision a de quoi faire sens puisque la situation engendre des frais importants de transport. En effet, le contrôle des matières premières et du produit fini est réalisé chez nous, alors même que les deux usines de l'entreprise outre-Quiévrain, qui produisent "une grande partie des produits Delvaux", sont situées à plus de 500 kilomètres de là.

D'autres fonctions liées à des tâches ne pouvant plus être effectuées pour raison de pandémie sont aussi amenées à disparaître, nous dit-on.

"Avec ce plan de transformation, on veut pérenniser l'entreprise." Marco Probst CEO de Delvaux

"Je sais que c'est difficile à entendre, mais ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est dans l'optique de pérenniser l'entreprise", évoque le CEO Marco Probst, revenu à la barre en février de l'année dernière. Ce plan "est nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins logistiques et financiers d’aujourd’hui et pour préparer les défis de demain dans une économie mondiale bouleversée", évoque l'entreprise dans un communiqué.

D'autant que la stratégie e-commerce, initiée en avril dernier, ne compte pas encore pour grand-chose. L'on parle là d'un chiffre d'affaires "de l'ordre de celui d'une petite boutique à ce stade, même si l'on espère que ce seront plutôt deux à la fin de cette année", souligne le patron.

Ancrage belge maintenu

L'ancrage belge n'est lui pas remis en cause. "Le siège social de la Maison Delvaux ainsi que le cœur de la création et de la réflexion stratégique demeureront bien évidemment en Belgique", confirme l'entreprise. "Le site historique (sis à l'Arsenal, près de la VUB, NDLR) de Bruxelles continuera ainsi à rassembler les fonctions administratives globales, le management et tout le processus de création

(incluant le maquettage, prototypage etc.), de même que les produits d’exception, "exotiques" ou "fulgurance", ainsi que les produits fabriqués sur mesure".

Delvaux, ce sont aujourd’hui 45 magasins, dont six en Belgique et 39 à l’international. Ses produits sont confectionnés dans trois ateliers répartis entre Bruxelles, Bourg-Argental et Avoudrey, après avoir arrêté une production un temps réalisée au Vietnam.