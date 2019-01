Profinpar investit dans IHPO, la chaîne d'électroménager "low cost"

L’entreprise a été reprise il y a deux ans par Marc van Cutsem , un homme qui avait fait jusque là l’essentiel de sa carrière dans le milieu de la publicité. Il avait notamment dirigé l’agence conseil en communication "The Sales Factory", spécialisée dans la promotion des ventes. "J’ai racheté IHPO par passion pour le retail et la promo, mais aussi parce que l’entreprise était face à un défi stratégique et managérial passionnant" , souligne Marc van Cutsem.

Investir en logistique

Dans son nouveau métier, les tâches de logistique et d’installation prennent de plus en plus d’importance. Les clients sont de plus en plus nombreux à vouloir que la marchandise leur soit livrée à domicile et installée. "J’ai racheté l’entreprise en 2016 avec l’intention de croître petit à petit, explique van Cutsem. Mais entre-temps, j’ai découvert des opportunités de croissance plus importantes que je ne pensais, et nous avons perçu la nécessité de développer plus avant notre logistique, avec un gros défi à relever au niveau du service de livraison." Deux raisons pour lesquelles il a décidé d’ouvrir son capital.