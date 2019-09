Quel impact de la restructuration de BAT en Belgique?

Le groupe, l’un des poids lourds mondiaux, confronté comme ses concurrents à la baisse inexorable des volumes vendus de cigarettes traditionnelles. Le plan de restructuration concerne l’ensemble des activités et doit s’achever d’ici janvier 2020.

Les suppressions d’emplois prévues représentent près de 5% des effectifs totaux du groupe, qui compte 55.000 salariés dans le monde. Et quid dans notre pays? "BAT BeLux informera vendredi plus précisément ses employés en Belgique et au Luxembourg", a précisé Filip Buntinx, public affairs manager. Un conseil d'entreprise extraordinaire est prévu vers 14 heures.