Un actionnaire activiste s'invite chez Ontex

Le groupe français CIAM qui a déjà pris des positions dans des dossiers liés à Ahold Delhaize et Renault détient depuis peu une participation de 3,18% dans le capital d’Ontex.

D’autres fonds figurent au tour de table du spécialiste des produits d’hygiène personnelle jetables. C’est le cas, entre autres, de ENA Investment Capital (5,13%), de Black Creek (3,02%) et de Bank of America Merrill Lynch (5,35%). Comme on le sait, GBL fait figure d’actionnaire de référence avec un bloc de 19,98%.