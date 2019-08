Un concurrent online d'Ikea part à la conquête de l'Europe depuis Anvers

On dit que la Belgique peine à attirer les acteurs de vente en ligne. Aujourd'hui, elle tente d'inverser la tendance en saluant l'arrivée du vendeur en ligne de meubles Made.com à Anvers. La ville portuaire deviendra ainsi le pôle logistique européen de l'enseigne qui envisage de conquérir 10 pays du continent.

Avec un chiffre d'affaires de 173 millions de livres (191 millions d'euros) et 500 salariés, Made.com est encore un petit acteur. Néanmoins, avec une croissance annuelle de 40% par an, il mise aujourd'hui sur la croissance géographique.

Made.com est déjà actif dans 11 pays, dont la Belgique, l'Allemagne, la France et l'Espagne. Le Danemark et la Suède de varient s'ajouter à la liste alors que le Portugal et l'Italie sont prévus au planning, explique Frédéric Beltoise, directeur logistique Made.com.