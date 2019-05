Un paquet vert-brun pour toutes les cigarettes dès janvier 2020

• Que vont trouver les fumeurs? Les produits du tabac devront se trouver "dans un emballage identique peu attirant, de couleur vert-brun" , explique le communiqué. "Seuls le type, la marque et la quantité de produits pourront figurer sur l'emballage, dans la même police standard . L'utilisation du logo de la marque, de couleurs et de slogans publicitaires est interdite . La mention des risques pour la santé sur les produits du tabac reste bien entendu obligatoire."

Le paquet neutre sera obligatoire non seulement pour les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipes à eau, mais aussi pour les produits connexes comme le papier, les tubes et les filtres pour cigarettes.