Un premier jour de soldes dans le calme

Il n'empêche: à Bruxelles, la rue Neuve a dû être temporairement et partiellement fermée aux piétons lundi matin en raison de l'affluence. Le monde s'y est pressé toute la journée et, entre 10h00 et midi, la police a dû en bloquer l'entrée via la place de la Monnaie durant deux heures en raison des longues files d'attente.