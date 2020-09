Unilever investit 1 milliard dans des lessives plus vertes

Le géant anglo-néerlandais se fixe un objectif fort: abandonner d'ici 2030 les produits chimiques dérivés de combustibles fossiles dans ses détergents.

Unilever va investir un milliard d'euros pour remplacer, d'ici 2030, les substances chimiques fabriquées à partir de matières premières d'origine fossile dans ses produits d'entretien et de nettoyage. Ce gros investissement dévoilé ce mercredi s'inscrira dans son programme "Clean Future" qui vise à intégrer les principes de l'économie circulaire dans le conditionnement et la composition de ses produits afin de réduire leur empreinte carbone. Il concernera sa division Home Care (produits d'entretien). "Le milliard sera investi à la fois dans notre Recherche et Développement et dans une campagne pour changer les comportements de consommation", explique Sophie Souied, general manager d'Unilever Belux. "On va travailler sur les formulations des produits, pour réduire leur empreinte carbone, et on va revoir l'entièreté de leur cycle de vie, y compris leur utilisation par nos clients, qu'on touchera via des programmes d'éducation."

"Le milliard sera investi dans notre Recherche et Développement et dans une campagne pour changer les comportements de consommation." Sophie Souied General manager chez Unilever Belux

La plupart des produits d'entretien contiennent des composants chimiques d'origine fossile. Unilever s'est fixé pour objectif global de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2039. Le nouveau plan constitue une étape sur ce chemin.

Concrètement, cela va-t-il toucher les activités d'Unilever en Belgique? "On fait déjà une série de choses dans ce but, répond Sophie Souied. On utilise de plus en plus de plastique recyclé dans nos emballages. En termes de formulation, on a introduit l'an dernier sur le marché la marque Sun Power By Nature, composée à 90% d'ingrédients naturels. Et cette année, on y lance la marque Seventh Generation."

Créée aux États-Unis par deux activistes soucieux de la sauvegarde de la planète, elle a été rachetée par Unilever en 2016. "On démarre avec quatre produits, une lessive, un savon et des tablettes pour lave-vaisselle, ainsi qu'un nettoyant pour surfaces. Ces produits sont composés à 95% d'ingrédients à base de plantes, ne contiennent que des colorants et parfums naturels et sont présentés dans des emballages plastiques entièrement recyclés."

"Les produits Seventh Generation sont composés à 95% d'ingrédients à base de plantes, ne contiennent que des colorants et parfums naturels et sont présentés dans des emballages plastiques entièrement recyclés." Sophie Souied General manager chez Unilever Belux

Le groupe fera bénéficier ses différents marchés des développements menés un peu partout dans le monde. En Slovaquie, par exemple, il collabore avec la biotech Evonik pour produire des rhamnolipides (des molécules produites naturellement par des bactéries), soit des agents tensioactifs renouvelables et biodégradables utilisables dans les produits de vaisselle. "Comme le montre l'exemple de Seventh Generation, ce genre d'initiatives pourrait atterrir en Belgique également dans le futur", conclut Sophie Souied.