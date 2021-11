Cinq brokers ajustent le tir sur Ontex et pas dans le bon sens

Après les mauvais chiffres du 3e trimestre et l'avertissement sur résultats dévoilés jeudi dernier par Ontex, des analystes ont revu leur copie sur la valeur. Kepler l'a retirée de sa liste d'achat.

La création de valeur pour les actionnaires que la CEO d’Ontex s’efforce de générer via un vaste plan de transformation et d’économies subit un sérieux contre-temps. Le spécialiste des produits d’hygiène personnelle jetables doit faire face à une hausse des prix à deux chiffres des matières premières et à une pénurie du matériel d’emballage comme le carton.

Chute de plus de 25%

Résultat, comme on l’a vu jeudi dernier, les revenus du troisième trimestre stagnent et l’Ebitda chute de 30% à 40 millions d’euros, la marge se contractant de 344 points de base à 7,8%. Une situation qui a également amené Ontex à revoir, à la baisse, ses ambitions pour l’ensemble de l’année avec un chiffre d’affaires en baisse (-1%) et une marge Ebitda de 9%. L’an dernier, cette dernière atteignait encore 11,3%. Rappelons qu’à partir de 2023, Ontex table sur une marge comprise entre 12,5% et 13,5%.

Lire aussi Ontex victime de la flambée des prix des matériaux

En bourse, la sanction a été immédiate. Le titre a dévissé jusqu’à un peu plus de 13% en séance totalisant une chute de plus 25% depuis le début de l’année. Pourtant, ce jour-là, trois courtiers positifs sur la valeur (ING, KBC Securities et Degroof Petercam) ont maintenu leur recommandation d’achat. Ce mardi matin, l’action perdait encore près de 5% à 7,9 euros.

Kepler n'est plus fan

Mais aujourd’hui, Kepler Cheuvreux, qui était l’un des plus optimistes sur le titre, a lâché l’affaire comme on dit. D’achat, son conseil est passé à conserver avec une réduction drastique de son objectif de cours à 9 euros contre 15 euros avant.

Dans l'ensemble, nous ne voyons pas le titre surperformer au cours des prochains trimestres et nous abaissons donc notre avis à "conserver". Kepler Cheuvreux

"Nous avons maintenu notre note d'achat au cours des 12 derniers mois en raison de la forte amélioration de la gouvernance et de la gestion, des plans ambitieux de réduction des coûts et de la faiblesse de la valorisation » se justifie le broker. Mais il se dit aujourd’hui préoccupé par les questions opérationnelles et le rythme de la reprise des bénéfices.

Du coup, les préoccupations sur la solidité du bilan et sur la capacité à réaliser tous les investissements nécessaires sont revenus à l’avant-plan. "Dans l'ensemble, nous ne voyons pas le titre surperformer au cours des prochains trimestres et nous abaissons donc notre avis à 'conserver'".