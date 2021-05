Et si la pandémie tuait 2/3 de nos commerces indépendants?

Près de 40% des commerçants indépendants se disent en manque de liquidités, un manque chiffré à plus de 10.000 euros. Tous ne sont pas certains de s'en sortir.

Un chiffre d'affaires qui stagne et des liquidités qui s'évaporent, l'état de santé des commerces indépendants est au plus mal. La suppression des rendez-vous obligatoires ne semble pas avoir inversé la tendance.

Selon une enquête menée par l'UCM, 65% des patrons sondés affirment ainsi n'avoir aucune certitude quant à la poursuite de leur activité. En cause: la limitation des clients, le télétravail, la vie sociale et culturelle à l'arrêt, les restaurants toujours fermés. "Ajoutez une météo de printemps pourrie et concluez que le shopping plaisir n'a pas repris."