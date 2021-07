L'e-cigarette ou la guerre des deux mondes

Les cigarettiers poursuivent leur virage stratégique vers le vapotage à un rythme accéléré. La voie n'est toutefois pas toute tracée et les embûches nombreuses.

Adieu Malboro

Aujourd'hui, il fait même un pas en plus en indiquant la disparition au Royaume-Uni de sa marque iconique Malboro d'ici 10 ans.

Jacek Olczak, responsable stratégie de Philip Morris précise toutefois que la réussite de ce changement doit venir d' un effort plus large soutenu par la réglementation . Le FT rappelle que Philip Morris International, désormais séparée de la société Altria - qui a mordu la poussière avec son investissement dans l'e-cigarette Juul -, récolte annuellement 800 millions de livres (938 millions d'euros) de la vente de Marlboro rien qu'au Royaume-Uni.

Les obstacles

On ne peut toutefois pas dire que la route soit toute tracée. D'abord, le marché de l'e-cigarette reste encore largement inférieur à celui de la cigarette traditionnelle. Les chiffres 2018 font état pour l'industrie des produits de vapotage de 40,6 milliards de dollars de recettes, contre 713,7 milliards pour la cigarette.

Ensuite, la concurrence est rude et impitoyable. L'OMS fixe à 500 le nombre de marques pour le vapotage.

Aux États-Unis, le produire phare de Philip Morris, l’Iqos ("I quit ordinary smoking") qui a reçu l’an dernier le label de produit du tabac à risque modifié de la part de la Food and Drug Administration, pourrait être interdit de vente pour cause de violation de brevets de Reynolds.

L'OMS en guerre

Enfin, il y a le scepticisme médical. L’Iqos, cet appareil électronique sans fumée qui chauffe du tabac au lieu de le brûler, fait bondir les tabacologues notamment français qui évoquent des complications cardiovasculaires et un risque accru de cancer à cause de ce système de chauffage du tabac.

"Le but de l'industrie est simple: rendre une nouvelle génération accro à la nicotine et nous ne pouvons pas les laisser faire."

L'OMS n'est pas en reste. L'Organisation mondiale de la Santé dénonce l'agressivité marketing des cigarettiers pour l'e-cigarette. "Alors que les ventes de cigarettes reculent, les entreprises du tabac ont agressivement promu de nouveaux produits comme les cigarettes électroniques ou les produits à base de tabac chauffé et ont démarché les gouvernements pour qu’ils limitent leur réglementation. Leur but est simple: rendre une nouvelle génération accro à la nicotine et nous ne pouvons pas les laisser faire."