La maison mère de Planet Parfum se renforce en France

Le groupe J. Bogart, propriétaire de Planet Parfum et Di! en Belgique, dépose une offre pour racheter davantage de magasins Nocibé en France.

Le projet de Bogart porte donc sur la reprise de 41 fonds de commerce et 221 emplois . Depuis 2014, il était déjà à la tête de 13 parfumeries Nocibé/Douglas.

"Cette opération nous permettrait de franchir un nouveau seuil pour atteindre 71 magasins en France et plus de 400 au total dans le monde", explique David Konckier, président du groupe Bogart.

Numéro deux en Belgique

Le groupe Bogart n'est pas un inconnu en Belgique. Fin 2018, il avait racheté le groupe Distriplus à AvH et CNP. Qualifié de 2e distributeur belge en parfumerie et cosmétiques, ce groupe chapeaute les 200 magasins Planet Parfum et Di!