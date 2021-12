Les aéroports, une nouvelle piste d'envol pour Puressentiel

Numéro un européen de l'aromathérapie, la société belgo-française s'ouvre l'accès aux magasins hors taxes des aéroports. De quoi doper ses revenus et sa notoriété.

Déjà bien implantée dans les pharmacies et parapharmacies, la société Puressentiel, spécialisée dans l'aromathérapie et les huiles essentielles, voit s'ouvrir devant elle un nouveau débouché commercial appréciable: les aéroports. Depuis deux ans, les voyageurs en transit à Brussels Airport peuvent se procurer des produits Puressentiel (antimoustiques, huile hydratante, gel pour les articulations...) au "duty free". La société belgo-française vient de recevoir un accès à d'autres aéroports un peu partout dans le monde.

"Dufry, un des géants du duty free en aéroport, nous a ouvert d’un coup l’accès à 52 magasins d’aéroports. Et dix autres sont prévus pour 2022."

"Les chiffres réalisés à Zaventem nous ont permis de convaincre les opérateurs du commerce hors taxes. Avec la crise du covid, nous avons pris un peu de retard, mais aujourd’hui Dufry, un des géants du duty free en aéroport, nous a ouvert d’un coup l’accès à 52 magasins d’aéroports. Et dix autres sont prévus pour 2022", souligne Rocco Pacchioni, le directeur exécutif de Puressentiel. Ce n'est pas fini: Puressentiel est sur le point de signer un accord avec Lagardère, le numéro deux du duty free, pour une présence dans les aéroports de Paris ou encore à Nice.

Puressentiel est à ce jour le seul spécialiste de la santé naturelle présent dans les aéroports. Un atout supplémentaire pour cette entreprise devenue le numéro un européen de l'aromathérapie. Créée en 2005 par Marco et Isabelle Pacchioni, la société, qui emploie aujourd'hui 260 personnes, s'est centrée durant les premières années sur la France, le plus gros marché européen pour l’aromathérapie.

280 produits

Puressentiel propose plus de 280 produits et engrange 110 millions d’euros de revenus annuels.

Engagé en 2008 par ses parents, Rocco Pacchioni prend en charge l'exploration de nouveaux marchés. Le succès est au rendez-vous. En 2008, Puressentiel vendait une vingtaine de produits qui lui rapportaient 8 millions d’euros de chiffre d’affaires. Aujourd'hui, la société en propose plus de 280 et engrange 110 millions d’euros de revenus annuels.

Basée à Bruxelles, d'où sont gérés le commercial, le marketing et l’export, Puressentiel dispose d'une dizaine de filiales, dont une à Liège. La production est assuré dans deux usines en Drôme et en Ardèche. "Nous achetons nos matières premières un peu partout dans le monde parce que de nombreuses plantes sont endémiques, comme par exemple le ravintsara qui ne pousse qu’à Madagascar, et travaillons avec un partenaire sous-traitant qui assemble pour nous", explique le patron exécutif de l'entreprise.