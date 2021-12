Marie, la Gazelle qui fait des bonds grâce au confinement

Le nombre exact de petites entreprises qui auront fait la culbute suite aux confinements restera longtemps mal cerné. Certaines ont par contre fait mieux que rebondir, comme les Gazelles d'Anvers.

Il y a 20 mois, Marie de Beukelaer, qui avait quitté son emploi de salariée dans le domaine informatique pour devenir du jour au lendemain indépendante, venait d'ouvrir sa seconde boutique de fringues à Overijse.

Elle a donc pris le premier confinement en pleine vitrine à peine aménagée. Et la petite entrepreneuse a bien pensé devoir baisser définitivement le volet. "A ce moment, les deux boutiques affichaient un chiffre d'affaires (2019) avoisinant 470.000 euros, qui me laissait 25% de provision après avoir couvert les loyers et trois salaires. Puis la pandémie est arrivée...", raconte Marie.

Libérée, délivrée...

Effondrée et pétrifiée, celle-ci s'est d'abord – comme pas mal d'entre nous alors sous le joug de leur cerveau reptilien – blottie sous la couette. "Au sens propre... Mais assez vite, j'ai eu le réflexe reptilien de vider les rayons de mes deux boutiques et de faire des photos de tous les vêtements en stock. Je les ai mis en ligne sur mon site et j'ai proposé à mes clientes de passer commande à distance, avec un système de livraison et d'essayage à domicile.

C'est lors de la livraison d'une commande chez une cliente anglaise d'origine que celle-ci m'a parlé des 'lives' Facebook, une pratique commerciale encore inconnue chez nous alors, mais qui commençait à cartonner outre-Manche."

Vue en plein écran La Gazelle en chef, en pleine séance de vente en ligne.

Le dimanche suivant, elle lance l'expérience, avec six fausses clientes connectées. Et un quart d'heure plus tard, 60 clientes – vraies, cette fois – sont dans la boucle. "Depuis, nous sommes au rendez-vous tous les dimanches à 17 heures avec la pêche et une communauté qui ne cesse de grandir en Belgique, en France (déjà un tiers de nos envois), même au-delà. La rencontre avec cette cliente anglaise a été un tournant. Je la bénis tous les jours de ma nouvelle vie!", raconte l'entrepreneuse à la tête du réseau Gazelles d'Anvers.

Ventes quadruplées

Après une année 2020 de transition, avec des à-coups en présentiel dans ses boutiques et quelques premiers essais de vente en ligne qui laissent déjà entrevoir tout le potentiel de la formule, l'entrepreneuse met toute son énergie dans la montée en puissance de ce second canal de commercialisation, et s'entoure d'une équipe de mieux en mieux rodée à l'exercice. "On a bricolé au début. Mais rapidement, j'ai été accompagnée d'une bande de gazelles fidèles aussi motivées que moi, sans lesquelles rien ne serait possible".

"La plupart avait un besoin vital de pouvoir à nouveau se rencontrer par tous les moyens encore possibles, y compris virtuels." Marie de Beukelaer Gazelles d'Anvers

Et de l'autre côté de l'objectif, côté parterre virtuel, le bouche-à-oreille fait rapidement se bousculer les visiteuses-acheteuses régulières. "Il faut dire que le confinement nous a, à ce niveau, bien aidées: les centaines de femmes qui se joignent à nous chaque semaine et nous suivent via les réseaux sociaux – majoritairement âgées de 30 à 50 ans – avaient pour la plupart un besoin vital de pouvoir à nouveau se rencontrer par tous les moyens encore possibles, y compris virtuels..."



Le résultat financier suit rapidement l'emballement lors des séances de vente en ligne, où Marie enfile les vêtements mis en vente et défile lors d'une chorégraphie réglée comme du papier à musique. "À chaque 'live', on vend en 120 minutes davantage qu'en magasin durant un mois. Avec les ventes via les trois canaux – magasins, séances du dimanche soir et ventes en ligne – on dépasse cette année un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros. Dès l'an prochain, on vise la barre des 2 millions!", sourit Marie, regonflée à bloc.

"A chaque 'live', on vend en 120 minutes davantage qu'en magasin durant un mois."

La prochaine étape? Organiser des soirées couplant vente en ligne et invitation en présentiel réservée à une poignée de clientes VIP. Un premier exercice du genre, avec petits fours et bulles, a déjà eu lieu avec succès à Gembloux, au Pressoir. Une seconde tentative, dans un karting, a été plus mitigée. "On se cherche encore. Je ne dois pas voir trop grand trop vite, au risque de perdre le fil doré précieux – mais fragile – qui nous relie à nos clientes", constate l'entrepreneuse, qui fait l'inventaire d'une année secouée haute en couleurs.

Avant de conclure: "Cette aventure n'a été et n'est possible que grâce aux rencontres faites depuis le début de cette période qui, pourtant, les complique énormément. C'est un peu bizarre de devoir la réussite de mon projet à cette pandémie, si négative pour la plupart des gens qui m'entourent..."

Vue en plein écran Derrière les projecteurs et l'iPhone, l'équipe bien huilée en coulisse, sans laquelle la vente directe en ligne dominicale ne serait pas possible.