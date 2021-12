"Profit warning" chez Ontex qui dévoile sa nouvelle stratégie

Ontex qui a lancé un avertissement sur résultats va désormais concentrer ses activités sur les marques clients en Europe et aux États-Unis.

Et voici la nouvelle stratégie déployée par Ontex qui connaît un passage à vide depuis quelques années déjà. Mais avant de la détailler passons d’abord par la mauvaise nouvelle du jour.

Le groupe signale, en effet, que la perturbation de l'approvisionnement s'est poursuivie et l'amélioration prévue au quatrième trimestre a été plus lente que prévu. Ce revers inattendu a un impact sur les prévisions précédentes, à savoir une baisse d’un pourcent du chiffre d'affaires et une marge ebitda ajustée de 9% pour l'année. Ontex s'attend désormais à ce que la croissance des revenus et la marge ebitda ajustée soient inférieures d'environ 0,5 point aux prévisions précédentes.

Lire aussi Ontex victime de la flambée des prix des matériaux

New Ontex

"Au fur et à mesure de l'exécution de notre stratégie, Ontex offrira une valeur solide aux actionnaires grâce à une rentabilité accrue et à un bilan sain." Esther Berrozpe CEO d'Ontex

La nouvelle stratégie donc. Elle passe par la création d’une "New Ontex" qui concentrera ses efforts sur le partenariat avec des propriétaires de marques, qu’ils soient distributeurs, entreprises spécialisées ou clients institutionnels. Cette base de clientèle est largement localisée en Europe et aux États-Unis. En 2020, le portefeuille de ces marchés représentait 1,43 milliard d’euros de revenus soit 70% du total et a généré une marge de l’ebitda ajusté de 13%.

Cela signifie que pour les activités dans le reste du monde où Ontex possède des marques locales et qui ont généré des ventes de 650 millions d’euros l’an dernier avec une marge ebitda de 8%, des alternatives stratégiques seront examinées. Des conseillers ont déjà été engagés dans cet objectif, précise le spécialiste des produits d’hygiène corporelle jetables dans un communiqué.

Réduction des coûts et objectifs

Ontex confirme, par ailleurs, son objectif de générer une croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires de 2 à 3% pour 2021-2023.

La stratégie passe également par coûts des structurels plus bas. Pour 2021, le groupe table sur des économies brutes de 75 millions d’euros. Pour 2022, l’objectif a été porté à 80 millions et le groupe vise des gains de productivité d’environ 4% par an au cours des années suivantes. Les dépenses ponctuelles pour mettre en œuvre ces économies s’élèveront à 170 millions d’euros.

Ontex confirme, par ailleurs, son objectif de générer une croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires de 2 à 3% pour 2021-2023 et un ebitda ajusté de 12,5% à 13,5% en 2023 pour le périmètre de la nouvelle Ontex. Il espère également afficher un endettement net inférieur à trois fois l’ebitda en 2023.