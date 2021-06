Prudence des analystes face aux défis d'Ontex

Le groupe spécialisé dans les produits d’hygiène personnelle jetables, comme les langes, y détaille un ensemble de mesures prises pour contrer la flambée des prix des matières premières et la perte de certains contrats afin de renouer avec la performance. Il s’agit, notamment, d’une nouvelle organisation en deux divisions et d'économies de 60 millions d’euros pour l’exercice en cours.

Le titre grimpe de 6%

S’il faudra encore attendre quelques mois pour découvrir le plan stratégique à long terme, la nouvelle direction d’Ontex a, d’ores et déjà, dévoilé ses objectifs financiers pour 2023: une croissance annuelle des revenus (à périmètre comparable) entre 2 et 3%, une marge de l’ebitda ajusté comprise entre 12,5% et 13,5% et un endettement par rapport à l’ebitda sous un multiple de 3.