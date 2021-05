Une Liégeoise lance un supermarché aux puces en mode danois

La chaîne danoise Børneloppen s'implante en Belgique via une jeune entrepreneuse liégeoise séduite par son modèle de brocante en magasin.

Les voyages donnent des idées... Si Cassandre Jouret se lance aujourd'hui dans la création d'entreprise, c'est parce qu'elle a passé une année à Taïwan, où elle a fait la connaissance d'une Danoise de son âge. Lorsque quelques années plus tard, les deux amies sont devenues mères, la Danoise a appris à la Belge l'existence de Børneloppen... C'est-à-dire d'une chaîne de supermarchés aux puces de produits pour enfants.

Il s'agit de magasins qui répliquent le concept des brocantes ou des bourses aux vêtements et jouets, mais en un lieu fixe, organisé et permanent de sorte que la présence des vendeurs occasionnels n'est plus nécessaire. Il suffit de louer un espace magasin, d'y aligner des rangées d'étagères, de proposer celles-ci en location aux clients vendeurs et d'encadrer le tout dans un système de gestion et de vente.

Cassandre Jouret a trouvé à Fléron un espace de 600 m2 répondant aux exigences de la franchise définies par le groupe danois.

Enthousiasmée par le concept, Cassandre Jouret a pris contact avec la marque, s'est rendue au Danemark pour visiter les magasins, puis a réalisé une étude de marché. Elle a ensuite cherché la bonne implantation autour de sa région (Liège); elle a trouvé à Fléron un espace de 600 m2 répondant aux exigences de la franchise définies par le groupe danois.

Ouverture le 12 juin

Elle a alors fondé une société (sobrement baptisée CJ Retail), recruté du personnel, développé un volet en ligne de son commerce et lancé l'activité en commençant par le "recrutement" des vendeurs. Les candidats sont invités à se faire connaître via le site www.borneloppen.be. Quant aux candidats acheteurs, ils pourront venir inaugurer le magasin (ou sur le site en ligne) à Fléron le 12 juin prochain.

11e 11ᵉ magasin Børneloppen Le point de vente de Fléron sera le 11ᵉ magasin de la chaîne danoise.

Les vendeurs paient une location à la semaine, au mois (ou plus) à CJ retail et lui versent une commission de 15% sur les ventes. CJ Retail est lié, on l'a dit, par un contrat de franchise avec Børneloppen dont l'antenne belge sera le 11ᵉ point de vente et le deuxième hors Danemark - la chaîne en a déjà ouvert un en Islande.

"Nous ne sommes toutefois pas qu'un magasin de seconde main..." Cassandre Jouret Fondatrice de CJ Retail

Une large partie de l'espace est dévolue aux vêtements et matériel de puériculture de seconde main. "Nous ne sommes toutefois pas qu'un magasin de seconde main, précise Cassandre Jouret. On proposera aussi un espace de jeux pour enfants et la possibilité de manger sur place. L'endroit se voudra un lieu d'échange pour les parents et les familles entre elles. Et à terme, nous organiserons des ateliers et des animations."