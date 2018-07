Craintes croissantes pour les semi-conducteurs

"Alors que la guerre commerciale menace, la Chine et les Etats-Unis essayent d’avoir le plus de cartes possibles entre leurs mains."

L’entreprise est accusée d'avoir enfreint plusieurs brevets détenus par le taïwanais United Microelectronics (UMC). Une annonce qui a fait chuté l’action de 5,5% sur le Nasdaq mardi soir, et entrainé les valeurs européennes dans le rouge ce mercredi. Siltronic a reculé de 7,02%, STMicroelectronics de 2,80% et Infineon de 1,87%. À la Bourse de Bruxelles, le titre Melexis a pour sa part signé la plus forte baisse de la séance (-3,39%).

L’affaire fait d’autant plus grand bruit sur les marchés financiers que certains y voient une conséquence des tensions géopolitiques. "Alors que la guerre commerciale menace, la Chine et les Etats-Unis essayent d’avoir le plus de cartes possibles entre leurs mains. Des sociétés comme Micron sont en plein milieu de la tempête", a commenté Roger Sheng, analyste chez Gartner Inc.