Freinée par la pénurie de puces, Melexis parvient à dépasser les attentes

Dans une période particulière pour l'industrie des semi-conducteurs, le spécialiste belge Melexis revoit ses prévisions annuelles à la hausse et met 2020 dans son rétroviseur.

Alors que les composants électroniques nécessaires à la fabrication de puces continuent de se faire rares sur le marché, la faute à une pénurie mondiale qui freine de nombreuses industries depuis des mois, le spécialiste belge des semi-conducteurs fait montre de résilience et affiche un carnet de commandes sain .

Melexis affiche un chiffre d'affaires de 159,1 millions d'euros au premier trimestre, soit 58% de plus qu'en 2020.

Au deuxième trimestre 2021, l'entreprise dirigée (et bientôt présidée) par Françoise Chombar a enregistré un chiffre d'affaires de 159,1 millions d’euros , soit une hausse de 58% par rapport à l’année dernière . Un chiffre qui correspond à la fourchette haute de prévision des analystes et qui permet à Melexis d'afficher un Ebitda de 47,4 millions d'euros . Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d’affaires a atteint 314,7 millions d’euros.

Prévisions annuelles en hausse

Ces résultats rassurants, fruits d'un carnet de commandes bien rempli comme en témoigne le résultat brut d'exploitation en hausse de 42% sur un an à 132,4 millions, l'entreprise s'en félicite. " Nous avons réalisé pour la deuxième fois cette année des ventes record ", a commenté la CEO sortante, Françoise Chombar.

Et le bulletin aurait pu être encore meilleur. "Aujourd’hui encore, nous ne sommes pas limités par la demande, mais par l’offre", a commenté Françoise Chombar, faisant référence à la pénurie mondiale de composants électroniques .

Pour le trimestre prochain, Melexis prévoit de faire encore mieux et table sur un chiffre d’affaires entre 158 et 163 millions d’euros. L'entreprise s'attend à une croissance des ventes entre 24% et 27% pour l'ensemble de l'année.