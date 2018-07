La guerre commerciale sino-américaine empêche la fusion NXP/Qualcomm

Après bien des rebondissements, le géant américain des semi-conducteurs Qualcomm renonce à son projet de rachat du néerlandais NXP. La cause? L'absence d'accord des autorités de régulation chinoises, sur fond de guerre commerciale entre Pékin et Washington.

Qualcomm a annoncé ce jeudi dans un communiqué l'arrêt de l'opération "avec effet immédiat", mettant fin à un projet à rebondissements, annoncé en 2016 et qui aurait constitué l'un des plus gros rachats du secteur . Qualcomm, spécialisé dans les composants pour téléphones portables, espérait initialement boucler fin 2017 cette transaction destinée à étendre ses activités aux marchés porteurs de l'automobile et des objets connectés.

Mais elle a connu de nombreux retards en raison de problèmes réglementaires et semble avoir in fine avoir été victime collatérale du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis, qui s'affrontent à coups de taxes douanières réciproques et qui sont en concurrence frontale dans le domaine technologique. Selon la presse américaine, ce dossier était bien une des données de l'équation dans le bras de fer entre les deux puissances, même si responsables chinois et américains se sont bien gardés de le confirmer.