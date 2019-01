Le rebond de Melexis est-il un feu de paille? Réponse le 6 février

Après avoir perdu 50% de sa valeur en quelques mois, l'action Melexis a rebondi de 20% cette année. S'agit-il d'une tendance durable ou d'un simple feu de paille? On sera fixé le 6 février date de la publication des résultats de la société.

En un peu moins de 10 ans, l’action Melexis a totalisé un gain astronomique de 2.200% lorsque, en juin 2018, elle a touché son plus haut historique de 92,2 euros. Mais comme avaient l’habitude de dire les anciens boursicoteurs avec une certaine sagesse, les arbres ne montent pas jusqu’au ciel. Et en effet.

Le retour sur terre fut même particulièrement brutal. Entre mi-juin et fin décembre 2018, la valeur du titre a été divisée par deux. Spécialisée dans les capteurs et les senseurs pour voitures, Melexis a subi le contrecoup des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine dont une des principales victimes n’est autre que le secteur automobile.