Melexis abaisse encore ses prévisions

♦ en août, tenant compte d’un taux de change EUR/USD de 1,17 pour le reste de l’exercice, Melexis visait une croissance du chiffre d'affaires entre 13% et 14%, avec une marge bénéficiaire brute autour de 45% et une marge d'exploitation autour de 25%

♦ et aujourd'hui, en octobre, Melexis prévoit maintenant une croissance du chiffre d’affaires autour de 11% pour 2018. Les perspectives sur sa marge bénéficiaire brute, autour de 45%, et sa marge d'exploitation, autour de 25%, tiennent toujours.

En bref, le chiffre d'affaires de Melexis a gagné 15% sur un an pour le 3e trimestre, à 146,7 millions d'euros. Le résultat d’exploitation est de 37 millions d’euros (25% du chiffre d’affaires), en hausse de 15%. Le résultat net de 30 millions d’euros consiste en une hausse de 7% sur un an.

"Les moteurs de croissance pour les produits de Melexis continuent à se solidifier grâce aux tendances à l’électrification, la conduite assistée et la différenciation de l’habitacle de la voiture. L’expertise de Melexis en solutions "sense and drive" offre une réponse aux opportunités chez nos clients en termes de performance, de robustesse et d’intégration des produits" , poursuit la CEO dans un communiqué .

Alors, pourquoi revoir à la baisse les prévisions sur le chiffre d'affaires? "Notre prévision de chiffre d’affaires ajustée pour l'ensemble de l’année reflète une visibilité réduite à court terme et des signes de corrections d’inventaire à venir chez nos clients, explique la CEO. Ces corrections d’inventaire sont attribuées à diverses raisons, la principale étant la situation économique et géopolitique plus incertaine causée par les tensions commerciales mondiales. Par conséquent et contrairement à l’année dernière, les clients, tant sur les marchés automobiles que les marchés adjacents, font plus attention aux niveaux de leurs stocks en fin d’année."