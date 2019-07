Melexis garde la tête hors de l'eau au deuxième trimestre

Le spécialiste belge des semi-conducteurs, Melexis , fléchit mais ne rompt pas alors qu'il présente des résultats trimestriels nettement inférieurs à ceux de 2018 pour la même période, tout en restant conforme aux prévisions des analystes et en s'améliorant légèrement par rapport aux trois premiers mois de l'année. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros , contre 141 millions l'an dernier, dégageant un Ebitda de 30,4 millions, soit 33% inférieur à celui de 2018.

Le résultat d’exploitation (Ebit) est, lui, chiffré à 18,4 millions d’euros ou 15.4% du chiffre d’affaires, ce qui correspond à une baisse de 48% par rapport au même trimestre de l’année dernière et une hausse de 17% par rapport au trimestre précédent. Le bénéfice net, est de 45% inférieur au deuxième trimestre de 2018 et affiche 15,6 millions d'euros (ou 0,39 euro par action).

Ces chiffrent correspondent aux prévisions des analystes financiers, de même que les résultats semestriels , eux aussi publiés ce mercredi. Sur cette période, Melexis enregistre un chiffre d'affaires de 236,6 millions d'euros, contre 281 millions au deuxième semestre 2018. L'Ebit, dégringole de 51 % par rapport à l'année précédente, à 34,2 millions d'euros . Sur la période, l'entreprise réalise un bénéfice net de 29,5 millions d'euros, ou 0,73 euro par actions , contre presque deux fois plus en 2018 (56,9 millions).

La CEO de Melexis, Françoise Chombar, a invoqué la "situation économique et géopolitique incertaine, due au climat de tensions sur le commerce mondial et à une tendance continue à la baisse des ventes globales d’automobiles" pour justifier une année 2019 plus difficile que la précédente.