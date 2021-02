Pourquoi Melexis flanche en bourse après des chiffres supérieurs aux attentes

Malgré des résultats trimestriels et des prévisions supérieurs aux estimations des analystes, l'action Melexis refluait de 4% en matinée. Explications.

Pour le quatrième trimestre , le spécialiste des semi-conducteurs pour l’automobile -chaque voiture produite dans le monde embarque à son bord 13 puces Melexis affirme-t-il - a en effet généré des revenus supérieurs aux attentes des analystes (145 millions d’euros) à 147,4 millions d’euros (+16%). Il en allait de même pour le résultat net qui s’est révélé supérieur de 2 millions aux estimations à 24 millions d’euros (+56%). Idem pour les prévisions de chiffre d’affaires de la société pour le premier trimestre 2021 attendu entre 155 et 160 millions d’euros alors que le consensus tablait sur 145 millions.

Sur l’ensemble de l’exercice , le chiffre d’affaires affiche une hausse limitée à 4% à 507,5 millions d’euros, tandis que le bénéfice grimpe de 15% à 69,3 millions. “Après deux années difficiles où nous avons fait face à des tensions sévères sur le commerce mondial et une pandémie sans précédent, la fin de 2020 a marqué un tournant pour Melexis" s’est félicitée la CEO, Françoise Chombar .

Envol du titre

Et malgré cela, le marché boudait l’action qui refluait de 4,7% en matinée. Ce paradoxe apparent peut s’expliquer par trois facteurs.

Tout d’abord, le titre a connu, ces derniers mois, un redressement assez spectaculaire suite, notamment, aux résultats d’entreprises actives dans le même secteur. Sur les trois derniers mois, il s’est envolé de 40% et rien que depuis le début de l’année, le gain a atteint 20%. Difficile dans ces conditions d’assister à un nouveau rebond.

Ensuite, si les prévisions pour le premier trimestre se révèlent plus consistantes qu’attendu, celles pour l’ensemble de l’année sont tout simplement en ligne avec les estimations. La société anticipe une croissance de ses ventes comprise entre 15% et 20%. "Melexis a constaté un flux de commandes exceptionnellement élevé au premier semestre dans le cadre d’un réapprovisionnement rapide et d’une demande finale revigorée" note Marc Hesselink d’ING ("conserver" ; 70 euros). Toutefois, la société "reste conservatrice sur la demande finale au deuxième semestre de l’année".