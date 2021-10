Sauts de puce en bourse pour Melexis malgré des ventes record

Apparemment, les investisseurs ne savaient pas trop sur quel pied danser face aux résultats trimestriels dévoilés ce mercredi matin par Melexis . Dans un premier temps, le titre a perdu plus de 3% à 95,15 euros avant de reprendre ses esprits et de grappiller 0,9% en matinée et de reperdre du terrain ensuite. Depuis le début de l’année, le titre a grimpé de 21% et on atteint même un bond de 47% sur les douze derniers mois.