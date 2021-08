Solvay crée une coentreprise à Taïwan et s'attaque aux semi-conducteurs

Solvay vise la production de 30.000 tonnes de peroxyde d'hydrogène par an à partir de 2023.

Pour faire face à la demande croissante de composants électroniques, Solvay s'allie à la société taïwanaise Shinkong dans le développement, la production et la commercialisation de peroxyde d'hydrogène.

Le groupe chimique belge Solvay a annoncé, ce mercredi, la création de la coentreprise taïwanaise Shinsol Advanced Chemicals avec son homologue local Shinkong. Les deux sociétés finaliseront la transaction au second semestre 2021, lit-on dans un communiqué.

"Le peroxyde d'hydrogène est un agent chimique indispensable pour la production de circuits électroniques intégrés." Peter Boelaert Porte-parole de Solvay

L'objectif de cette union pour Solvay est de s'attaquer au développement, à la production et à la commercialisation de peroxyde d'hydrogène à Taïwan et, ainsi, pénétrer un peu plus le marché en pleine explosion des semi-conducteurs. "Le peroxyde d'hydrogène est un agent chimique indispensable pour la production de circuits électroniques intégrés. Il est utilisé principalement dans les étapes de nettoyage et de gravure de la production de puces semi-conductrices", explique Peter Boelaert, le porte-parole de Solvay.

Industrie en plein boom

Ensemble, Solvay et Shinkong annoncent vouloir produire 30.000 tonnes de peroxyde d'hydrogène chaque année à compter de 2023.

Et cet objectif pourrait être rapidement revu à la hausse, annonce le groupe belge, tant l'industrie mondiale des semi-conducteurs a le vent en poupe.

Utilisés dans les véhicules, les smartphones, les consoles de jeux et de nombreux autres appareils, les composants électroniques nécessaires à la fabrication de puces connaissent d'ailleurs une pénurie mondiale. Aujourd'hui, la demande pour les semi-conducteurs est tellement forte que l'offre ne suit plus. "De plus, pour chaque nouvelle génération de puces, la demande de peroxyde d'hydrogène augmente de façon exponentielle car l'utilisation de peroxyde d'hydrogène augmente avec la complexité des puces", ajoute Peter Boelaert.

Taïwan, the place to be

Dans la course aux semi-conducteurs, le continent asiatique est par ailleurs en pole position. Et Taïwan n'est pas en reste. Par cette coentreprise, Solvay s'offre même la possibilité de compter le plus gros producteur de composants électroniques au monde parmi ses clients: le géant TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

30 ans après sa création par le chinois Morris Chang, l'entreprise taïwanaise est devenue incontournable dans le secteur des puces, au point de devenir le premier fondeur de semi-conducteurs au monde et de détenir plus de 50% du marché global. TSMC est aujourd'hui valorisé à plus de 550 milliards de dollars.