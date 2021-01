X-Fab donne des ailes à sa soeur Melexis

C’est l’une des hausses les plus remarquables observées ce mercredi matin sur Euronext Paris. L’action du producteur de semi-conducteurs X-Fab s’est envolée de 10% poursuivant une reprise amorcée (+70%) depuis la publication de ses résultats du 3 e trimestre en octobre. Mettons les choses en perspective. Lors de son IPO en avril 2017 , le prix de l’action avait été fixé à 8 euros (le bas de la fourchette), elle ne vaut plus que 5,7 euros aujourd’hui…

Supérieur aux attentes

La société-sœur de Melexis - elles ont le même actionnaire principal - a levé un coin du voile, mardi soir, sur son activité au cours des trois derniers mois. Et la tendance s’est révélée particulièrement positive avec des ventes en hausse de 42% par rapport au trimestre précédent, à 136 millions de dollars et supérieures aux estimations de l’entreprise.

"Avec une visibilité améliorée de la demande et un redressement rapide des ventes, la décote de X-Fab par rapport à ses concurrents devrait se réduire."

Elle a aussi constaté une forte reprise de son carnet de commandes en septembre avec, ensuite, un niveau soutenu aboutissant à un nouveau record trimestriel de 191 millions de dollars . Au cours du trimestre, de plus en plus de clients ont demandé que leurs dates de livraison soient anticipées. X-Fab publiera ses résultats complets le 11 février .

"Avec une visibilité améliorée de la demande et un redressement rapide des ventes, la décote de X-Fab par rapport à ses concurrents devrait se réduire", estime Ruben Devos de KBC Securities ("conserver") qui a relevé son objectif de cours à 4,50 euros contre 3 euros avant.

Michael Roeg de Degroof Petercam ("conserver") va revoir son objectif de cours et ses estimations. Jusqu’ici, il tablait sur une croissance des ventes de 16% en 2021 à 544 millions de dollars et une progression de 12% l’année d’après pour atteindre un record de 609 millions.

Melexis a oublié la crise

Mi-mars, l'action Melexis ne valait plus que 46 euros contre 86 euros aujourd'hui.

Lors de la publication de son bilan du 3 e trimestre, fin octobre, Melexis dont les revenus se sont avérés plus élevés que prévu avait déjà mentionné une hausse substantielle des commandes observées en septembre . Pour le dernier trimestre, elle table sur un chiffre d’affaires supérieur de 15% par rapport au précédent. Ses chiffres sont attendus le 3 février.

En bourse, l’action Melexis qui a touché un plus bas de 46,1 euros au début de la pandémie en mars, a rattrapé et même dépassé son plus haut niveau immédiat d’avant la crise.