2020 marquera un tournant pour les assureurs

Faiblesse des taux

Pour 2020, les perspectives ne sont pas réjouissantes non plus: Assuralia table sur une forte baisse des encaissements dans le segment de l'assurance-vie individuelle. Une baisse qui devrait avoir pour conséquence un recul du chiffre d'affaires global du secteur de 1,6 milliard d'euros, les primes en sinistre et en assurances groupe étant censées conserver un niveau plus ou moins similaire par rapport à ceux enregistrés dans le passé. La fédération sectorielle mise ainsi sur un chiffre d'affaires total de 27,6 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice.