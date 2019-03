288 emplois menacés chez Euroclear à Braine-l'Alleud

Après Baxter mercredi, c'est la société internationale de dépôt et de règlement/livraison pour les obligations, actions et fonds d’investissement Euroclear qui annonce son intention de réduire ses effectifs dans le parc de l'Alliance à Braine-l'Alleud.

Sale temps sur le site du parc de l'Alliance à Braine-l'Alleud. Après l'annonce de la suppression de 88 emplois par le géant pharmaceutique Baxter ce mercredi, on apprend que le même jour, la direction d'Euroclear a prévenu ses 288 employés qu'elle allait laisser tomber les locaux brainois pour recentrer ses activités à Bruxelles , où se situe le siège social du groupe, explique Sudpresse.

A l'heure d'écrire ces lignes, la direction n'avait pas eu être jointe pour confirmer l'information mais l 'inquiétude grandissait parmi les employés. "Nous avons été prévenus mercredi, c’est une mauvaise surprise, indique l’un d’eux. D’ici fin 2019, les activités seront terminées dans nos locaux et le bail prend fin dans un an". Un bail qui constituerait un budget de deux millions d'euros pour la société installée dans le parc de l'Alliance depuis 2004. A l'époque, Euroclear avait choisi de s'éloigner de Bruxelles dans la foulée des attentats du 11 septembre. Aujourd'hui, elle fait le chemin inverse. "Depuis plusieurs années, le groupe délocalise aussi certaines activités vers la Pologne , où les salaires sont beaucoup moins élevés. Nous avons peur que cela continue", poursuit cet employé.

Un retour sur Bruxelles semble très loin de faire l'unanimité parmi le personnel. "Cela n’arrange personne, évidemment. Beaucoup ont acheté une maison dans le coin pour être proches du travail et n’ont aucun intérêt à aller à Bruxelles, lance notre interlocuteur. Les gens paniquent non seulement pour leur confort, mais aussi et surtout car les locaux bruxellois sont trop exigus pour accueillir tout le monde. Pour certains, la direction propose du télétravail, mais la peur est que la direction se sépare d’un maximum de monde pour délocaliser encore vers la Pologne."