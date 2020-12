AXA lance la déclaration numérique de sinistre

Baptisé eClaims, le portail a été développé en collaboration avec Accenture et permet de gérer des sinistres tant en omnium qu'en responsabilité civile. Il permet notamment de faciliter l'encodage et propose une information en temps réel du sinistre. "Les derniers mois ont accéléré les attentes en termes d'évolution numérique", estime Audrey Amiot, Head of P&C Claims Retail chez AXA Belgium. "Ce nouvel outil nous permet d'avoir une vision à 360 degrés englobant l'assureur, l'assuré et le courtier et de gagner beaucoup de temps."