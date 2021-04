AXA s'unit à Microsoft pour s'étendre dans l'e-santé

Depuis quelques années, AXA porte une attention particulière à la santé et l'assistance. L'assureur signe aujourd'hui une nouvelle avancée. En collaboration avec Microsoft, il annonce le déploiement d'une plateforme numérique de soins de santé.

L'intelligence artificielle

"D'après l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la hausse des dépenses de santé dépassera la croissance du PIB au cours des 15 prochaines années dans presque tous les pays de l'OCDE. Dans ce contexte, tous les acteurs impliqués dans le parcours du patient, des prestataires de soins aux payeurs, doivent s'adapter afin de proposer des services plus efficaces

et personnalisés", lit-on dans un communiqué d'AXA.