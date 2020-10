Accord en faveur d'un statut unique pour le personnel de Baloise

Les syndicats et la direction de Baloise ont noué un accord qui harmonise les conditions de rémunération et de travail des 1.600 collaborateurs du groupe en Belgique.

Les syndicats et la direction de Baloise Insurance annoncent, ce vendredi, avoir conclu un accord sur un statut unifié pour le personnel . Ce compromis va concerner pas moins de 1.600 collaborateurs de la compagnie d'assurance.

Un nouveau statut pour tous les employés était nécessaire en raison de la récente fusion avec Fidea et de l' acquisition du portefeuille non-vie d'Athora . Ce sont ainsi près de 500 nouveaux travailleurs qui ont rejoint les rangs de l'entreprise au cours des derniers mois.

"En moins de 50 jours, l'assureur et les syndicats sont parvenus à un accord sur un statut social unifié pour l'ensemble du personnel", se félicite Baloise. "Il était logique que les conditions de rémunération et de travail du personnel de Baloise Insurance, Fidea et Athora soient harmonisées."