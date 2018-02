"Acheter, c'est facile mais bien acheter, c'est difficile" (Bart De Smet)

Pour Bart De Smet, CEO d'Ageas, son groupe pourrait dégager 2 milliard pour un éventuel achat. "Depuis 2009, les banques d’affaires nous ont bien présentés une centaine de dossiers. Sur 100 dossiers, on en a réalisé que cinq ou six. Mais il va de soi que si on nous présente un dossier qui nous intéresse, on va le regarder avec attention."

Quel est votre sentiment par rapport à vos résultats 2017?

Nous sommes très satisfaits. Ces résultats sont les meilleurs depuis la création d’Ageas en 2009. Nous avons un Bénéfice net de l’Assurance en hausse de 33% pour atteindre les 960 millions d’euros contre 721 millions l’année dernière. Ce résultat exceptionnel est le fruit de bonnes performances opérationnelles sur nos trois marchés phares européens (Belgique, Portugal et Royaume-Uni) mais surtout de la croissance de nos activités en Turquie et en Asie. Nous sommes stables sur le marché européen et nous continuons de croître ailleurs.

Quel sera le dividende par action?

Le Conseil d’administration d’Ageas proposera, lors de l’Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 16 mai 2018 à Bruxelles, un dividende de 2,10 euro par action. Le paiement du dividende est prévu le 30 mai 2018.

En mai 2017, vous avez déclaré à l’Echo que vous aviez entre 2 et 2,5 milliards d’euros disponibles pour un éventuel achat ou autre consolidation. Vous les avez toujours?

Oui, on peut dégager 2 milliard pour un éventuel achat. Acheter, c’est facile mais bien acheter, c’est difficile. Depuis 2009, les banques d’affaires nous ont bien présentés une centaine de dossiers. Sur 100 dossiers, on en a réalisé que cinq ou six. Mais il va de soi que si on nous présente un dossier qui nous intéresse, on va le regarder avec attention.

Bientôt la fin du dossier Fortis?