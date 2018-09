Ageas assure avec son nouveau plan stratégique

Baptisé Connect21 , il balise les axes de développement d’Ageas qui entend dépasser le cadre de ses activités traditionnelles d’assurance, se reposer sur des partenariats existants ou nouveaux et se concentrer sur l’Europe et l’Asie. Entre autres choses.

Ce plan qui a été bien accueilli en Bourse -le titre prenait 1,6% à 45,22 euros en fin de matinée- comprend également quelques objectifs chiffrés, of course. On retiendra une croissance annuelle moyenne du bénéfice par action comprise entre 5 et 7%, un taux de distribution des dividendes d’au moins 50% du résultat net du groupe et un programme de rachat d’actions propres d’au moins 150 millions d’euros par an, "excepté en cas d’acquisition significative."