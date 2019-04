Ageas bien armé pour un rachat, voici des cibles potentielles

L’assureur Ageas a levé 500 millions d’euros via des obligations. Son trésor de guerre atteint désormais 1,3 milliard d’euros. De quoi financer l’un ou l’autre rachat en Europe ou en Asie.

En fin de journée, l’assureur Ageas , un autre membre du Bel 20, a annoncé, lui, une émission de 500 millions d’euros sous forme d’obligations. Un montant qui pourrait servir à financer des acquisitions et qui a été émis après une révision à la hausse de la note d’Ageas auprès de deux agences de notation après le point final mis au dossier Fortis .

Comme des petits pains

Les titres d’Ageas émis en coupures de 100.000 euros se sont arrachés comme des petits pains. L’offre a été sursouscrite 7 fois. Il s’agit plus précisément d’obligations subordonnées à taux fixe (3,25%) arrivant à échéance en 2049 avec une première date de remboursement en 2029.

Dans son communiqué , Ageas précise que le fonds levés serviront aux besoins généraux du groupe, à optimiser la structure du capital et à renforcer la solvabilité réglementaire.

Tranquilidade

Ageas regarde les opportunités de consolidation dans les marchés où il est présent comme l’Asie. En Europe, cela concerne principalement la Belgique et le Portugal. Le nom de la compagnie d’assurances a été mentionné, en début d’année, par la presse espagnole et portugaise pour le rachat auprès du groupe américain Apollo du holding au-dessus des assureurs Tranquilidade et Açoreana.