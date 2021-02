Ageas consolide sa présence en Turquie

Le groupe belge réalise sa troisième acquisition à l'étranger en à peine six mois. Il a dépensé 142 millions d'euros pour mettre la main sur le cinquième plus gros assureur vie de Turquie.

A la veille de l'annonce de ses résultats annuels, Ageas a officialisé l'acquisition de 40% des parts de AvivaSA, la filiale turque du groupe britannique Aviva. L'entreprise a une valeur de quelque 400 millions d'euros à la bourse d'Istanbul et compte plus de deux millions de clients en Anatolie. Il est le cinquième assureur vie de Turquie et le premier acteur privé du pays dans le segment de l'assurance pension.