Ageas courtise la portugaise Tranquilidade

Le groupe américain Apollo aurait mis sa division d’assurance portugaise en vente. Il s’agit de Seguradoras Unidas, la holding au-dessus des assureurs Tranquilidade et Açoreana. Le Belge Ageas serait intéressé par une reprise.

"Nous cherchons de possibles acquisitions dans les trois pays où nous sommes établis: la Belgique, le Royaume-Uni et le Portugal", déclarait Bart De Smet, CEO d’Ageas, dans De Tijd CEO Talks le mois dernier. Et il s’en présente une en ce moment au Portugal. Selon plusieurs sources, le groupe américain Apollo aurait mis sa division d’assurance portugaise en vente. Il s’agit de Seguradoras Unidas, la holding au-dessus des assureurs Tranquilidade et Açoreana.