Ageas en voie de déconfinement dans le dossier Fortis...

Indifférence en bourse

La fin du lockdown semble également avoir des vertus apaisantes et faciliter la conciliation puisque, ce lundi matin, Ageas a également annoncé un accord à l’amiable avec l’avocat Mischaël Modrikamen et ses quelque 150 clients.

Ageas a ainsi accepté de verser une compensation conforme à l'accord néerlandais aux clients de Me Modrikamen qui ont exercé leur option de non-participation dans l’accord Fortis. Me Modrikamen percevra, lui, un montant pour couvrir les frais et les dommages liés aux procédures judiciaires.

Targets de 25 à 55 euros

Chez KBC Securities ("accumuler"; 47,5 euros), on estime que c’est une bonne chose de voir se clore une affaire aussi médiatique et complexe d’un point de vue légal impliquant BNP Paribas.

Globalement, les analystes financiers restent divisés sur le potentiel d’Ageas avec 7 recommandations d’achat, 10 conseils à conserver et 5 à vendre. L’objectif de cours moyen atteint 38,48 euros avec un plus haut de 55 euros visé par la Société Générale et un plus bas de 25 euros fixé par Goldman Sachs. Précisons que la banque d’affaires n’a pas mis à jour sa valorisation depuis la fin mars.