Ageas et Modrikamen fument le calumet de la paix

Ageas est parvenu à un accord à l'amiable avec Me Modrikamen et ses quelque 150 clients ayant refusé l'accord collectif néerlandais.

Il annonce ce lundi être parvenu à un accord à l'amiable avec Me Modrikamen et ses clients. Ageas a ainsi accepté de verser une compensation conforme à l'accord néerlandais aux clients de Me Modrikamen qui ont exercé leur option de non-participation dans l’accord Fortis.

Me Modrikamen percevra, lui, un montant pour couvrir les frais et les dommages liés aux procédures judiciaires. De leur côté, Me Modrikamen et ses clients s'engagent à mettre fin à toutes les actions en justice contre Ageas et les anciens administrateurs de Fortis concernés.