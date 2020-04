Ageas maintient son dividende malgré la pression européenne

Dans un communiqué publié jeudi, l’autorité européenne de l’assurance et des pensions (EIOPA) a demandé que les assureurs et réassureurs suspendent temporairement la distribution de leurs dividendes et les programmes de rachat d’actions propres. Cette suspension pourra être réexaminée lorsque l’impact économique du Covid-19 sera devenu plus clair. Cette approche de prudence est également valable pour les politiques de rémunération variable ajoute l’institution.