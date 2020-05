Ageas surpasse les prévisions, mais demeure prudente

Effet Covid-19 limité

En Belgique, où Ageas est présente via AG Insurance , l’encaissement "vie" a chuté par rapport au "niveau exceptionnellement élevé" du premier trimestre 2019, lors duquel l’entreprise avait notamment lancé une campagne commerciale à grande envergure.

Les encaissements "non-vie" ont ainsi fortement reculé en Chine et en Thaïlande, deux pays parmi les premiers touchés par la maladie à coronavirus.

Même si la pandémie a eu un impact sur les résultats d’Ageas, celui-ci demeure "limité tant en termes d’encaissement que de sinistres". Les encaissements "non-vie" ont ainsi fortement reculé en Chine et en Thaïlande, deux pays parmi les premiers touchés par la maladie à coronavirus.

L’effet du Covid-19 s’est pour l’instant surtout fait ressentir via ses conséquences sur les marchés financiers et sur l’économie de manière générale, tandis que les conditions météorologiques défavorables en Belgique et au Royaume-Uni, ainsi que l’offre sur les titres FRESH a également pesé.