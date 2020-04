Ageas versera un dividende pour 2019 en deux fois

" Ageas a pleinement tenu compte des recommandations émises par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et par la Banque Nationale de Belgique relatives à la demande de différer le paiement de dividende jusqu’au 1er octobre 2020", lit-on dans un communiqué diffusé ce mercredi par le groupe d'assurance. Ageas confirme toutefois qu'il ne renonce pas à distribuer un dividende au titre de son exercice 2019. Il suit toutefois les avis des autorités au niveau de sa distribution .

Un dividende, deux versements

Ageas assez solide

La direction considère que le groupe dispose d'une certaine solidité financière . "La trésorerie totale d'Ageas s'élevait à 2,2 milliards d'euros à la fin de l'année dernière et reste élevée, même si l'on tient compte des 0,5 milliard d'euros réservés au règlement Fortis et des 0,5 milliard d'euros décaissés au premier trimestre 2020 pour l'appel d'offres sur les titres Fresh réalisée fin 2019."

Pouvoir faire face

La semaine dernière, l’autorité européenne de l’assurance et des pensions (EIOPA) avait demandé aux assureurs et réassureurs européens de suspendre temporairement la distribution de leurs dividendes et les programmes de rachat d’actions propre. Mardi, la Banque Nationale de Belgique lui a emboîté le pas à titre prudentiel; et ce pour conserver au maximum leurs capitaux afin de pouvoir résister aux pertes potentielles générées par la pandémie.