AlliA met la main sur Assumax

Le numéro 2 du courtage indépendant en Belgique renforce sa position.

Le groupe AlliA, actif dans le courtage d'assurances pour entreprises, annonce ce lundi procéder au rachat de son concurrent Assumax. AlliA entend ainsi consolider sa deuxième place en tant que courtier indépendant en Belgique.

Assumax est basée à Waasmunster (Flandre orientale) et emploie 35 personnes. Elle est essentiellement active dans le segment des assurances pour l'industrie de la construction dans sa province d'origine, dans le Brabant et dans la province d'Anvers, et encaisse quelque 50 millions d'euros de primes par an.

410 millions d'euros Avec cette acquisition, AlliA enregistrera des encaissements de primes de l'ordre de 410 millions d'euros par an.

Les deux entreprises indiquent bien se connaître et proposer une gamme très large de produits d'assurances, qui va des dommages aux entreprises et aux accidents de travail jusqu'au transport de fret maritime et aux risques financiers.

Fortes de cultures d'entreprises similaires, les deux entreprises estiment que "les courtiers en assurances qui se spécialisent dans des niches spécifiques détiennent en effet une haute valeur ajoutée".

Avec l'acquisition d'Assumax, AlliA devient une entreprise employant quelque 245 collaborateurs, avec un encaissement de primes de plus de 410 millions d'euros et des revenus de commission de plus de 37 millions d'euros.