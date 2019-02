Allianz estime qu'Assubel n'a causé aucun dommage

Plus de 600 assurés-vie d’Assubel poursuivent la compagnie en vue d’être indemnisés. Pour Assubel, devenue Allianz, même si des fautes ont été commises, il n’y a pas eu de dommage. La compagnie veut que la demande soit déclarée non fondée.

L’affaire, on le sait, remonte à la fin des années 80, lorsqu’ Assubel, souhaitant renflouer sa branche assurance-vie transfère, sans le signaler, des fonds vers sa branche accidents-dommages. Ce faisant, elle a soustrait une partie des bénéfices qui devaient être versés au fonds de répartition dont pouvaient ensuite profiter les assurés-vie. Depuis cette époque, les assurés-vie, dont plus de 600 sont encore défendus par l’avocat Emmanuel De Wagter, réclament justice et veulent être indemnisés. Au pénal, les responsables d’Assubel ont été reconnus de faux et usage de faux pour avoir publié des bilans ne retraçant pas les mouvements financiers entre les différentes branches.

Documents existants

L’affaire est complexe et technique. Il a beaucoup été question des documents qu’Assubel devait fournir à la cour. La veille, l’avocat des assurés-vie avait reproché à Assubel de continuer à plaider sur la base des faux bilans. "Ce qu’a demandé votre cour, c’est de produire les documents qui existent. On n’a pas dit qu’Assubel devait effectuer des calculs et produire de nouveaux documents", a plaidé Paul Alain Foriers. En réalité, entre les saisies effectuées dans le cadre de l’instruction pénale, les trois arrêts d’appel et les trois arrêts de cassation, les pièces ont beaucoup voyagé et certaines se sont perdues en cours de route.