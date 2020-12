Après les banques, les assureurs prolongent aussi leur moratoire

Les compagnies d'assurances relancent une série de mesures destinées à soutenir les ménages et les entreprises en difficulté en raison de la crise. Le remboursement des primes peut ainsi être gelé pour neuf mois au total.

La semaine passée, les banques belges et leur coupole Febelfin annonçaient remettre en vigueur les moratoires qui avaient été proposés aux ménages et aux entreprises touchés par la crise pendant la première vague. Ce jeudi, c'était au tour des compagnies d'assurance et de leur fédération Assuralia de réitérer ses mesures de soutien.