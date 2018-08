AvH armé pour opérer de nouveaux investissements

AvH en chiffres, c'est donc:

→ Le résultat net consolidé ressort en recul sur un an à 111,66 millions d'euros, soit 3,37 euros par action. Les principales participations contribuent à hauteur de 122,3 millions d'euros à ce résultat. AvH se targue ainsi que ce chiffre représente une hausse de 13,6 millions d'euros notamment due à la belle performance des segments "Marine Engineering & Contracting", "Private Banking" et surtout "Real Estate & Senior Care".

AvH: participation par participation

-> DEME: Détenue à 60,4% par AvH, la société a vu son chiffre d’affaires croître à 1,34 milliard d’euros (+22%). L’ensemble des activités est en progression avec certes une mention particulière pour les filiales GeoSea et Tideway (construction et l’installation de parcs éoliens offshore). Le groupe DEME a en effet réalisé, au semestre, un peu plus de la moitié de son chiffre d’affaires dans l’installation d’énergie renouvelable.

DEME prévoit par ailleurs un second semestre en croissance. Pour l'ensemble de l'exercice, la marqe EBITDA devrait augmenter de 16%.