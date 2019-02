AvH augmente encore son dividende

Et cette satisfaction devrait se prolonger puisque que le holding se dit suffisamment armé financièrement (la trésorerie nette est de 102,9 millions d'euros) que pour poursuivre le développement de son portefeuille, "à la fois par le renforcement des participations actuelles que par de nouveaux investissements". "En tenant compte également du bon positionnement des participations clés du groupe, le conseil d’administration envisage avec confiance les résultats de l’année 2019", lit-on dans un communiqué.

AvH clôture donc les douze mois de l'année 2018 sur un bénéfice net (part du groupe) en recul à 289,6 millions d’euros. La diminution par rapport aux 302,5 millions de l'année précédente s’explique par des plus-values en baisse et des éléments non récurrents. Par action, ce résultat s'établit à 8,74 euros par action.

En terme opérationnel, le résultat passe en un an de 426 millions à 399 millions d'euros, pour un produit en hausse à 4,45 milliards d'euros.

Le groupe se targue aussi de fonds propres en augmentation à plus de 3,17 milliards d'euros, soit 95,81 euros par action.

Que retenir des résultats des différentes participations?

→ Marine Engineering & Contracting:

DEME et CFE réalisent une belle croissance de leur chiffre d’affaires. Cette progression, à laquelle s’ajoutent une plus-value réalisée par Rent-A-Port au Vietnam et la première contribution de la participation dans le parc éolien offshore Rentel (via Green Offshore), se traduit par une augmentation de la contribution du pôle "Marine Engineering & Contracting" à 118,1 millions d’euros.